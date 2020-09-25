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СНБО: Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды

25 сентября, 09:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне за время оккупации Крыма лишь использовали ресурсы полуострова, не занимаясь вопросом водоснабжения

Оккупированный Крым высыхает, там уже вводят жесткую экономию воды. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но она все равно не получит днепровскую воду. Поэтому оккупанты даже не готовились к такому варианту развития событий.

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Об этом сообщает УНН.

По его словам, в случае захвата канала, оккупантам придется еще очень много сделать для подачи воды на полуостров.

"Они способны захватить, у них сил и средств достаточно. Они эти вопросы неоднократно отрабатывали, но не проблема захватить полностью Северо-Крымский канал от Каховки до самого Каланчака. Вопрос в том, что вода в Крым подается вверх, и россиянам надо провести достаточно большой объем работ по восстановлению мощностей Северо-Крымского канала для его работоспособности. Сейчас работы по каналу они не проводят. Даже если россияне захватят, вода так быстро не пойдет. Для наполнения канала нужна не одна неделя. Это в случае, если все работает, все отработано и все ремонтируется... Шесть лет этим вопросом россияне в Крыму не занимались, они использовали ресурсы Крыма. Они думают только о своих военных базах, используют Крым как свою крупную военную базу, а жизнь коренных крымчан их не интересует", – сказал Кривонос.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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Россия Крым СНБО Северо-Крымский канал Сергей Кривонос
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