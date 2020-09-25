СНБО: Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды

Оккупированный Крым высыхает, там уже вводят жесткую экономию воды. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но она все равно не получит днепровскую воду. Поэтому оккупанты даже не готовились к такому варианту развития событий.

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Об этом сообщает УНН.

По его словам, в случае захвата канала, оккупантам придется еще очень много сделать для подачи воды на полуостров.

"Они способны захватить, у них сил и средств достаточно. Они эти вопросы неоднократно отрабатывали, но не проблема захватить полностью Северо-Крымский канал от Каховки до самого Каланчака. Вопрос в том, что вода в Крым подается вверх, и россиянам надо провести достаточно большой объем работ по восстановлению мощностей Северо-Крымского канала для его работоспособности. Сейчас работы по каналу они не проводят. Даже если россияне захватят, вода так быстро не пойдет. Для наполнения канала нужна не одна неделя. Это в случае, если все работает, все отработано и все ремонтируется... Шесть лет этим вопросом россияне в Крыму не занимались, они использовали ресурсы Крыма. Они думают только о своих военных базах, используют Крым как свою крупную военную базу, а жизнь коренных крымчан их не интересует", – сказал Кривонос.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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