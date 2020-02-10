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Снеговик на берегу и розы под снегом: появились фото зимы в Севастополе

10 февраля, 12:09

На несколько дней в Севастополе закрепилась зима с морозом и снегом

/ Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму подобие настоящей зимы все же добралось до Севастополя – в конце прошлой недели сюда пришла морозная погода, а на выходных выпал небольшой снег.

Как сообщают "Крым.Реалии", ударивший мороз сковал лужи, добавив работы коммунальным службам, однако, по уверениям синоптиков, Севастополь еще не скоро увидит снег вновь – новая неделя ознаменуется потеплением.

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Напомним, что непогода пришла и в Одесскую область – там сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Так, Килия из-за непогоды была практически полностью обесточена – провода были оборваны ветром. В большей части города свет быстро вернули, а вот жители самых проблемных участков живут в темноте уже четвертые сутки.

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Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Также новости "Сегодня" показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Крым зима Мороз снег Севастополь

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