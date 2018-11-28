Соцсети о "судах" над пленными моряками: Крым превратился в полуостров заложников
Пользователи соцсетей оценили "суды" оккупантов над захваченными украинскими моряками
После сообщений об аресте оккупантами всех 24 украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море, пользователи соцсетей оценили происходящее.
Многие украинцы выразили свое возмущение захватчиками и восхищение мужеством моряков, а другие констатировали, что россияне уже превратили полуостров в место содержания заложников.
Так, известный украинский публицист Виталий Портников в своем Facebook выразил мнение о том, что Крымский полуостров стал огромной тюрьмой.
В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая пытается обеспечить пленных украинцев помощью, рассказала о встрече с мамой одного из пленных моряков – Андрея Опрыско.
Также Денисова выложила фото письма, переданного матерью сыну, попавшему в плен.
Другой комментатор, военный Виктор Кевлюк назвал происходящее в России "перевернутым миром".
Между тем, активисты в Крыму и на материковой части Украины объявили сбор помощи захваченным морякам и привели первые отчеты.
Напомним, 25 ноября Россия устроила нападение на украинские корабли в Азовском море и атаковала малые артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу".
Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены шестеро моряков.
Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море на сайте "Сегодня".
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