Соцсети о "судах" над пленными моряками: Крым превратился в полуостров заложников

Сегодня, 18:18

Пользователи соцсетей оценили "суды" оккупантов над захваченными украинскими моряками

Фото: Facebook/Роман Мокряк
Фото: Facebook/Роман Мокряк

После сообщений об аресте оккупантами всех 24 украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море, пользователи соцсетей оценили происходящее.

Многие украинцы выразили свое возмущение захватчиками и восхищение мужеством моряков, а другие констатировали, что россияне уже превратили полуостров в место содержания заложников.

Так, известный украинский публицист Виталий Портников в своем Facebook выразил мнение о том, что Крымский полуостров стал огромной тюрьмой.

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В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая пытается обеспечить пленных украинцев помощью, рассказала о встрече с мамой одного из пленных моряков – Андрея Опрыско.

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Также Денисова выложила фото письма, переданного матерью сыну, попавшему в плен.

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Другой комментатор, военный Виктор Кевлюк назвал происходящее в России "перевернутым миром". 

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Между тем, активисты в Крыму и на материковой части Украины объявили сбор помощи захваченным морякам и привели первые отчеты.  

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Напомним, 25 ноября Россия устроила нападение на украинские корабли в Азовском море и атаковала малые артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу".

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены шестеро моряков.

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Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море на сайте "Сегодня".
Крым, моряки, азовское море, пленные моряки

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Источник:

"Сегодня"

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