Соцсети о "судах" над пленными моряками: Крым превратился в полуостров заложников

После сообщений об аресте оккупантами всех 24 украинских моряков, захваченных россиянами в Азовском море, пользователи соцсетей оценили происходящее.

Многие украинцы выразили свое возмущение захватчиками и восхищение мужеством моряков, а другие констатировали, что россияне уже превратили полуостров в место содержания заложников.

Так, известный украинский публицист Виталий Портников в своем Facebook выразил мнение о том, что Крымский полуостров стал огромной тюрьмой.

В свою очередь, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая пытается обеспечить пленных украинцев помощью, рассказала о встрече с мамой одного из пленных моряков – Андрея Опрыско.

Также Денисова выложила фото письма, переданного матерью сыну, попавшему в плен.

Другой комментатор, военный Виктор Кевлюк назвал происходящее в России "перевернутым миром".

Между тем, активисты в Крыму и на материковой части Украины объявили сбор помощи захваченным морякам и привели первые отчеты.

Напомним, 25 ноября Россия устроила нападение на украинские корабли в Азовском море и атаковала малые артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яни Капу".

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены шестеро моряков.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море на сайте "Сегодня".