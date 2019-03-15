Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму

Заседание, посвященное пятой годовщине российской оккупации, будет проходить в формате Арриа

Фото: Getty Images

Совбез ООН проведет спецзаседание по ситуации в оккупированном Россией Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg 2019-03-15T10:40:00+02:00 Крым Заседание, посвященное пятой годовщине российской оккупации, будет проходить в формате Арриа

Спецзаседание Совбеза ООН относительно ситуации во временно оккупированном Крыму начнется в 16:00 по киевскому времени в пятницу, 15-го марта, а участвовать в нем будут лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Опрыско. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, возглавляющий украинскую делегацию, передает "Укринформ".

"На 16 часов по киевскому времени 15 марта запланировано заседание Совета Безопасности ООН относительно ситуации на временно оккупированной Крымском полуострове. Кроме официальной украинской делегации, в заседании примут участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев, член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли", - рассказал замминистра.

Кислица отдельно отметил, что на протяжении этой недели в ООН уделяется повышенное внимание последствиям российской агрессии против Украины. По его словам, в рамках работы Комиссии ООН по положению женщин существенный резонанс получил визит родственников украинских моряков, которые ныне незаконно находятся за решеткой в Российской Федерации.

"Заседание Совета Безопасности позволит продолжать держать в фокусе внимания международного сообщества агрессию России против Украины", - подчеркнул Кислица.

Дипломат подчеркнул, что для Украины – принципиально организовать в Совбезе ООН обсуждение ситуации в Крыму в пятую годовщину российской оккупации.

"Мы благодарны нашим партнерам, прежде всего Франции и Германии, председательствующим в Совете Безопасности в марте-апреле, за безусловную поддержку этой инициативы", - отметил украинский дипломат.

Кислица также добавил, что заседание коснется вопроса безопасности, юридического, политического и правозащитного аспектов ситуации в Крыму.

Отметим, Совет безопасности ООН 15 марта обсудит ситуацию во временно оккупированном Крыму. Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Арриа, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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