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"Спасибо богу и дождям": оккупанты в Крыму хотят использовать водопады для подачи воды

14 декабря, 11:12

Виталий Семченко Виталий Семченко

На полуострове представили новый способ выживания

Оккупационные власти Крыма придумал очередное ноу-хау для обеспечения полуострова водой – теперь для этого будут использовать водопады.

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Такую идею высказала так называемая "глава администрации Ялты" Янина Павленко, передает "Интерфакс".

"Спасибо богу, спасибо дождям, которые были. Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения – это наши водопады", – заявила она.

Всего Павленко перечислила три водопада, которые в общей сложности пополнились на 20 тыс. кубометров. Также оккупационные власти собираются брать воду для Ялты из озера Могаби – сейчас идет подключение к водоснабжению двух скважин.

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Напомним, ранее подконтрольные Москве "власти" полуострова приказали прекратить перекачку воды из опустевших Белогорского и Тайганского водохранилищ для нужд Симферополя.

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Также мы писали, что оккупанты ужесточают график подачи воды в Симферополе. Местные жители смогут пользоваться водой только по 4 часа в день.

А данные спутниковой съемки мониторинга водных ресурсов Крыма показывают, что на полуострове интенсивно усыхают водные объекты.

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