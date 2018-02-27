США и Германия сделали четкие заявления по Крыму

США и Германия не признают незаконную аннексию Россией Крыма. Соответствующие заявления сделали посольства этих стран в Украине.

"Позиция Германии была, есть и останется такой: Крым – это Украина. Германия не признает аннексию Крыма Россией, что противоречит нормам международного права", – говорится в сообщении немецких дипломатов в Twitter.

"В этот день (26 февраля. – Ред.) четыре года назад Россия силой захватила крымский парламент в Украине. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и непреклонно будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович сделала заявление по Крыму и отметила, что агрессия России угрожает не только Украине. Она отметила, санкции с России сняты не будут, пока не закончится оккупация полуострова.

Ранее заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявил, что США в отношениях с Российской Федерацией никогда не согласятся на обмен Крыма на Донбасс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.