США на Совбезе ООН сделали четкое заявление по агрессии России на Азове

Сегодня, 19:33

США приветствовали бы нормализацию отношений с Россией, но такие действия, как это, не дают возможности это делать

Никки Хейли. Фото: AFP
Никки Хейли. Фото: AFP

Руководство США крайне обеспокоено агрессией России в Азовском море. Об этом на Совбезе ООН заявила постоянный представителя США Никки Хейли.

"Сегодня утром я говорила с (президентом США) Трампом и (госсекретарем) Помпео. Мое заявление отражает озабоченность США на самом высоком уровне. Международное сообщество высказывалось четко и ясно единым голосом, выступая против нарушения территориальной целостности Украины, были приняты санкции", – сказала она.

По словам американского дипломата, в воскресенье ужасающее нарушение территориальной целостности Украины показало схему действий РФ после аннексии Крыма.

"Мы стали свидетелями еще одной непродуманной эскалации со стороны России. Что произошло? Украинские корабли вышло из одного порта Украины, направляясь в другой порт Украины единственным доступным маршрутом. Россия решила предотвратить проход кораблей, они открыли огонь и даже пошли на таран. ... Это злостное действие которое международное сообщество должно осудить и ни в коем случае не должно принимать", – заявила Никки Хейли.

Она напомнила, что США осудили строительство Керченского моста и затруднение судоходства в Керченском проливе.

"США приветствовали бы нормализацию отношений с Россией, но такие действия как это, не дают возможности это делать. США сохранят санкции против России за аннексию Крыма. Эскалация такого рода только ухудшит отношения", – сказала американский дипломат.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту утвердить указ президента Петра Порошенко.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
США, Совбез ООН, азовское море, Никки Хейли

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"Сегодня"

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