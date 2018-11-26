США отправили самолет-разведчик в Черное море

Вчера, 12:47

Такие полеты проходят периодически в воздушном пространстве Украины в соответствии с международными нормами, сообщили военные

Самолет-разведчик. Фото: flickr.com
Самолет-разведчик. Фото: flickr.com

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили информацию о вхождении самолет-разведчика США в акваторию Черного моря.

"Они подают заявки в соответствии со всеми нормами международного права через "Украэрорух", ставят в известность также и Вооруженные силы о том, что они будут проводить разведывательный полет в акватории как Черного моря, так и на территории. То есть это все законно в соответствии со всеми нормами законодательства, международного права, и об этом было известно заранее", - сказал спикер ВС ВСУ Дмитрий Струтинский в понедельник.

Он также добавил, что такие полеты проходят периодически в воздушном пространстве Украины в соответствии с международными нормами.

Ранее в этот день СМИ появилась информация, что в понедельник утром в 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит (Греция) и направился в акваторию Черного моря.

Напомним, ранее российский истребитель пролетел на крайне опасной дистанции от патрульного самолета Военно-морских сил США P-3 Orion. Инцидент произошел над международными водами Черного моря.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
США, самолет, Черное море, самолет-разведчик

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Источник:

Интерфакс-Украина

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