Сталинская депортация крымских татар: историк рассказала о трагических последствиях

Сегодня, 06:06

Многие семьи в процессе депортации были разделены, что в значительной мере осложнило первые годы жизни на новых местах

Депортированные крымские татары. Фото: архив
Депортированные крымские татары. Фото: архив

Быт депортированных в 1944 году крымских татар был тяжелым, смертность – высокой. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказала историк и телеведущая Гульнара Бекирова.

"По данным отдела спецпоселений НКВД СССР, в ноябре 1944 г. в местах выселения оказались 193 865 крымских татар, из них в Узбекистане – 151 136, в Марийской АССР – 8 597, в Казахской ССР – 4 286, остальные были распределены "для использования на работах" в Молотовской (10 555), Кемеровской (6 743), Горьковской (5 095), Свердловской (3 594), Ивановской (2 800), Ярославской (1 059) областях РСФСР. Основная часть крымских татар была депортирована в Узбекистан", – рассказала в интервью "Сегодня" Гульнара Бекирова.

По ее словам, спецпереселенцы состояли на учете и должны были обязаны регистрироваться в комендатурах – административных органах власти в местах спецпоселений.

"Многие семьи в процессе депортации были разделены, что в значительной мере осложнило первые годы жизни на новых местах", – добавила она.

Переезд в другой, даже соседний, район разрешался только при наличии "вызова" от близких родственников. Несанкционированный выезд за пределы места поселения в первый раз наказывался пятидневным арестом, а повторное нарушение рассматривалось как "побег с места ссылки" и каралось 20-ю годами заключения.

"Быт депортированных был тяжелым, смертность – высокой. По данным Отдела спецпоселений Узбекской ССР, в первые полтора года после депортации в Узбекистане умерло около 30 000 крымских татар, что составило примерно 20%. Согласно подсчетам национального движения, эта цифра в два раза выше", – рассказывает историк.

Полную версию интервью читайте по ссылке: "Прийти могут к каждому": интервью с телеведущей Гульнарой Бекировой о судьбе крымских татар.

Напомним, вчера, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации крымских татар. Именно в этот день в 1944 году по решению Государственного комитета обороны СССР крымских татар принудительно вывозили с полуострова в Узбекистан, соседние с ним районы Казахстана, Таджикистана, а также некоторые регионы РСФСР.
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Автор:

Александр Куриленко

Источник:

"Сегодня"

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