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Стало известно, какое наказание запросило российское обвинение для задержанных крымских татар

10 июня, 16:30

Российские силовики уже неоднократно приходили с обысками к крымским татарам

Оккупанты обыскивали дом участника акций протеста
Оккупанты обыскивали дом участника акций протеста. Фото: Facebook

Российское обвинение запросило для фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 17 лет.  Об этом прокурор заявил во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде (Ростов-на-Дону, РФ), передает общественное объединение "Крымская солидарность".

Сторона обвинения запрашивает у суда следующие наказания: Теймуру Абдуллаеву в соотвествии с обвинением по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на 1 год без штрафа, Рустему Исмаилову (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима без штрафа, Узеиру Абдуллаеву и Айдеру Салединову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима без штрафа, Эмилю Джемаденову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) – 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима без штрафа.

Напомним, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски у крымских татар. Ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски.

В результате обысков в оккупированном Россией Крыму задержаны семь крымских татар

Российские силовики неоднократно приходили с обысками к крымским татарам.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".


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Тег задержание, крымские татары, обыски

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