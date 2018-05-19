Стало известно о состоянии украинского политзаключенного Балуха после голодовки
Недавно украинский активист прекратил длительную голодовку
Украинский политзаключенный Владимир Балух, который находится в Симферопольском СИЗО, принимает пищу по специальной схеме. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, со ссылкой на информацию ее российской коллеги Татьяны Москальковой, написала на своей странице в Facebook.
По словам омбудсмена РФ, Балух на данный момент не голодает, а питается по специальной схеме. Он находится в камере с человеком, с которым у него сложились адекватные взаимоотношения. Кроме того, политзаключенный попросил ее доработать туалет, что было сразу сделано.
Ранее, 15 мая, незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.
Напомним, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района АР Крым. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.
4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. 14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.
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