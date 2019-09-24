Стало известно, сколько крымских татар незаконно содержатся в РФ и на аннексированном полуострове

/ Фото: Flickr

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова напомнила, что на территории России и в аннексированном Крыму продолжают незаконно содержаться 113 граждан Украины, в том числе – 89 крымских татар.

"Оккупационные власти продолжают безосновательно задерживать наших граждан в Крыму", – рассказала Денисова.

По ее словам, задержанных украинцев регулярно подвергают пыткам, а также нарушают их права. Денисова призвала международное сообщество обратить на это внимание.

Реклама

Омбудсмен также отметила, что украинцы не застрахованы от того, чтобы быть лишенными свободы без каких-либо надлежащих на то оснований.

Она подчеркнула, что на территории России и в оккупированном Крыму в отношении граждан Украины нарушается принцип презумпции невиновности, некоторые граждан пропадают без вести.

Денисова отметила, что работа по возвращению граждан Украины домой продолжается.

Напомним, 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Подробнее об обмене пленными читайте и смотрите на сайте "Сегодня" в материале: "Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама