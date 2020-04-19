Стало плохо в поезде из Москвы: в Крыму увеличилось количество больных на COVID-19

Всего известно о 61 зараженном на территории полуострова

В аннексированном Крыму, где инфицированный коронавирусом мог заразить 60 человек, зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил самозваный "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии.

"Один больной является контактным по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге. Второго обнаружено при поступлении информации в межрегиональное управление Роспотребнадзора о пассажире с температурой на пути следования поезда "Москва-Симферополь". Пассажир госпитализирован в инфекционный стационар, проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", – сказал Аксенов.

Таким образом, по состоянию на 19 апреля, на территории оккупированного полуострова известно о 61 зараженном коронавирусом. Из них – 45 человек в Крыму и 16 человек в Севастополе.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подтвердил, что оккупанты скрывают реальную информацию об эпидемии на оккупированной части Донбасса и в Крыму. Также он подчеркнул, что россиян в Крыму воспринимают как потенциальных разносчиков вируса и плохо к ним относятся.

Кроме того, в оккупированный Крым Минобороны России будет направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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