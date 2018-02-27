Стець сорвал свое выступление на тему оккупации Крыма: появилось видео

Министру информационной политики Юрию Стецю стало плохо во время выступления на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления". Видео с инцидентом появилось в сети.

"Буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Начну с наименее приятного. Госпожа Йованович, госпожа Хармс, вы говорили только что, что Крым – это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахмета Чийгоза, его за это посадили, вы – следующие", – заявил Стець, после чего министру стало плохо и его увели от трибуны.

Напомним, на этом же форуме посол США в Украине Мари Йованович сделала заявление по Крыму и отметила, что агрессия России угрожает не только Украине. Она отметила, санкции с России сняты не будут, пока не закончится оккупация полуострова.

Как стало известно, Россия создает в оккупированном Крыму форпост своей военной мощи на Черном море, в разы усилив свою группировку после аннексии полуострова. Об этом рассказал на форуме "Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления" заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.