Стивен Сигал будет продвигать туризм в оккупированном Крыму

Сигал планирует сделать упор на его популяризации на родине самураев

Фото: russian-bospor.ru

Американскому актеру Стивену Сигалу, которыйхочет стать российским губернатором, поручили продвигать российский туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", маршруты которого пролегают по территории аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал стал амбассадором глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Сертификат амбассадора Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО)", – говорится в сообщении.

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Согласно информации, актер будет продвигать российский туристический проект "за рубежом". Сигал планирует "сделать упор на его популяризации на родине самураев".

Американский актер публично не комментировал участие в рекламе российского туризма.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" запущен в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае России, в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Маршрут был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

По данным из открытых источников, Сигал посещал аннексированный Крым в 2014-м и 2015 году. В мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на пять лет.

Напомним, что гражданином РФ Сигал стал еще в 2013 году.

Спустя несколько лет, в интервью радио "Говорит Москва" актер признался, что привязался к России и считает ее своей родной страной.

Кроме того, в этом году сообщалось, что он получил официальную должность в дипкорпусе России, став спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.

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