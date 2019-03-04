Стоял на пути солдат РФ и взывал к совести Путина: что нужно знать об архиепископе Клименте

Священнику, который борется за права украинских политзаключенных в Крыму, несколько лет назад сожгли дом

Фото: ru.krymr.com.

Стоял на пути солдат РФ и взывал к совести Путина: что нужно знать об архиепископе Клименте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d1e/948/5c7d1e948f921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d1e/948/5c7d1e948f921.jpg 2019-03-04T15:18:00+02:00 Крым Священнику, который борется за права украинских политзаключенных в Крыму, несколько лет назад сожгли дом

В воскресенье, 3 марта, российские оккупанты задержали в Крыму архиепископа Православной церкви Украины Климента. Об этом сообщила пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ.

Священника арестовали на автовокзале Симферополя перед тем, как владыка собирался отправиться в российский Ростов-на-Дону, где незаконно удерживается в СИЗО политзаключенный украинец Павел Гриб.

Оккупанты предъявили архиепископу обвинения в "краже церковного имущества", которое по описанию совпадало с вещами в его сумке, после чего доставили его в "Киевский районный отдел полиции" Симферополя. Позже ему предъявили новые нелепые обвинения – якобы Климент бранился на рынке перед автовокзалом. В связи с чем ему начали оформлять обвинения в мелком хулиганстве.

Для оказания помощи к Клименту прибыли крымский адвокат Эмиль Курбединов и юрист Назим Шеихмамбетов.

"Новый рубеж абсурда пройден", – прокомментировал ситуацию Курбединов в своем Фейсбуке.

Сам Климент назвал свое задержание российскими силовиками попыткой оккупантов уничтожить Православную Церковь Украины в Крыму. Об этом он заявил Еспресо.TV по телефону из полицейского отделения в Симферополе.

Архиепископ сразу же после освобождения со своими адвокатами Э.Курбединовым и Н. Полозовым (слева). Фото: Фейсбук Николая Полозова

"Я считаю, что это нарочно было сделано с тем, чтобы сорвать поездку в Ростов на суд к Павлу Грибу. Значит, что-то происходит такое, чего желательно не озвучивать. А мог бы его причастить, исповедовать и пообщаться с ним с глазу на глаз. Это одна составляющая – мне кажется, что это спланированная акция по уничтожению церкви Киевского патриархата в Крыму и вытеснения меня с полуострова. Две недели тому назад была попытка захвата помещения, а сейчас ситуация переходит в другое русло", – констатировал Климент.

Чем знаменит симферопольский священник и почему его преследуют оккупационные власти, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Духовник украинских политзаключенных в России

Архиепископ Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент (в миру Павел Кущ) родился в Симферополе в 1969 году. На данный момент руководит Херсонской епархией. Священник, который в молодости собирался стать художником – в 1992 году будущий архиепископ закончил Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского, впервые Климент попал на первые страницы украинских СМИ пять лет назад.

Фотография священнослужителя, который встал на пути "зеленых человечков" перед воротами украинской военной части в селе Перевальное, что под Симферополем, производила сильное впечатление: Климент не выглядел ни растерянным, ни испуганным. Он выглядел как человек, готовый сражаться.

Фото: pomisna.info

"Я – коренной крымчанин. Тут родился, 120 лет назад появились мои предки. Мама – с Западной Украины. Дед – из Херсонской области. Бабушка – коренная крымчанка. Я по духу – украинец. Мое сердце в Украине. А в Крыму мне хорошо – легко дышится. В этом здании, в этой церкви я ощущаю себя свободным. Я не могу это бросить", – рассказывал архиепископ в интервью "Украинской правде" в сентябре 2017 года.

Оккупационная власть не простила Клименту проукраинской позиции: летом 2014 года неизвестные сожгли дачный домик архиепископа в селе Мраморное Симферопольского района. По сообщению пресс-службы УПЦ КП, в полиции отказались расследовать поджог.

"Мы расцениваем поджог дома как предупреждение от тех же людей, что следующим может быть посягательство на сам храм", – прокомментировал тогда ситуацию сам Климент.

Это и произошло ровно через три года. По сообщению издания "Крым. Реалии", российские силовики в четверг утром, 31 августа 2017 года, заблокировали храм святых равноапостольных князя Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе. По словам Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента, исполнительная служба ворвалась на территорию церкви, взломала помещение первого этажа. Также были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим перекрыт. Владыка Климент добавил, что ворвавшиеся в храм силовики повредили ему руку.

Но заставить Климента отказаться от активной гражданской деятельности не удалось - он возглавил Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, созданную на первом Священном Синоде ПЦУ, чтобы помогать украинским узникам Кремля. Позже Климент стал общественным защитником Владимира Балуха – активиста Конгресса украинских националистов, который после оккупации Крыма отказался от российского гражданства. Напомним, в 2007 году Балух был осужден на три года и семь месяцев за незаконное хранение оружия: на чердаке дома его жены при обыске якобы были обнаружены патроны. Также священник оказывал поддержку незаконно осужденному и удерживаемому в России украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

В июле 2018 года Климент пишет письмо Путину, в котором напоминает президенту РФ, что пора бы начать выполнять российские законы. Письмо с призывом освободить украинских политзаключенных было опубликовано на странице Балуха в Facebook.

Фото: Фейсбук Владимира Балуха

Архиепископ напомнил Путину, что тот является гарантом Конституции РФ, которая гласит, что человек, его свободы и права являются высшей ценностью, что и должно обеспечить российское государство, в том числе и иностранным гражданам.

"Голодовка, объявленная Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом в знак протеста против беззакония и несправедливости, повергает меня в ужас от осознания происходящего. Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости. Прошу вас явить акт милосердия по отношению к Сенцову, Балуху и другим гражданам Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения, освободить их и вернуть на родину в Украину", – говорится в письме.

В августе 2018 года священник отправляет еще одно личное обращение президенту РФ – с просьбой ускорить рассмотрение обращения матери Олега Сенцова о помиловании сына. К сожалению, архиепископу Клименту отказали в помиловании Олега Сенцова. К этому моменту Сенцов свыше трех месяцев держал тюремную голодовку.

Опорочить священника

На этом история не заканчивается. Как рассказал сам архиепископ изданию "Крым.Реалии", опасность преследования со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто. По его словам, целью задержания было не только сорвать его запланированную поездку к Грибу, а также опорочить имя самого архиепископа Климента. Для чего и были выдвинуты совершенно абсурдные обвинения.

"Цель – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте", – отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что "был задействован очень большой круг людей" для его освобождения.

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