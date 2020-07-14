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Страшно красиво: в Крыму пронесся мощный смерч, появилось видео стихии

14 июля, 15:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мощный торнадо пронесся над полуостровом

В Крыму, где ранее зафиксировали огромный смерч, вечером 13 июля сняли на видео потрясающее зрелище – торнадо на фоне заходящего солнца.

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Ролики выложил в своем Instagram-канале пользователь под ником more.kryma.

В комментарии к видео автор сообщения отметил невероятное сочетание явлений: закат и смерч.

Видео: Instagram / more.kryma

Видео: Instagram / more.kryma
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В свою очередь комментаторы ролика отметили, что зрелище "страшно красивое", а также обратили внимание на спокойное и безмятежное поведение отдыхающих, которые не проявляли никакой тревоги, наблюдая за опасной стихией.

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Отметим, что за последний месяц смерчи стали довольно частыми гостями в Украине, и их постоянно фиксируют на видео очевидцы. Так, в начале июля смерч пронесся в селе Васютинцы Чернобаевского района Черкасской области.

А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

Видео: Facebook / Женя Байдак

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Крым смерч торнадо

Источник: Сегодня

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