Стреляют, минируют море и ездят на БТРах: что творят оккупанты в Крыму

Фото: function.mil.ru

Российские военные организовали очередные учения на оккупированном полуострове. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, морпехам "была поставлена задача по обороне участка побережья и отражению высадки морского десанта условного противника".

"Морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта", – рассказали в российском силовом ведомстве.

Военными РФ также были проведены "занятия по практической стрельбе из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям". В учении было задействовано более 200 российских военнослужащих и около 30 бронетранспортеров БТР-82АМ.

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Как сообщал сайт "Сегодня", Россия продолжает проводить в аннексированном Крыму военные учения. Так, даже в новогодние праздники на полуострове прошло "учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника". В свою очередь в Южном военном округе РФ сообщили, что российские военные намерены "на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов в аннексированном Крыму".

А 9 января президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым, где "наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

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