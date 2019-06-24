Строителей Керченского моста оставили без денег: руководители компаний обратились к Путину

Руководители 15 компаний жалуются, что им не выплатили по контракту 400 миллионов рублей и они на грани банкротства

Фото: Крымский мост

У России продолжаются проблемы с Керченским мостом. Оказалось, что ряду компаний, участвовавших в незаконном строительстве объекта, не выплатили деньги, и они на грани банкротства. ОБ этом говорится в их обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

По их словам, во всем виновата фирма "ДЕКО", которая, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" миллиардера Аркадия Ротенберга. Руководители 15 компаний жалуются, что им не выплатили по контракту 400 миллионов.

"Уважаемый Владимир Владимирович. К вам обращаются руководители организаций, участвующих в строительстве Керченского моста. На строительство были выделены целевые бюджетные средства. Но в результате мошеннических действий руководства "Фирмы ДЕКО" – это субподрядчик "СГМ-Мост" – деньги так и не дошли до организаций. Более 40 организаций так и не получили средства за выполненные объемы работ. Задолженность составляет более 400 миллионов. Фирмы, понимая сложность и сроки сдачи в эксплуатацию моста, использовали свои средства, а иногда и заемные. В результате вынуждены стоять на грани банкротства. Мы обращались во многие инстанции, но помощи разобраться так и не получили. Мы просим вас разобраться в сложившейся ситуации, чтобы нам вернули честно заработанные средства", – говорится в обращении.

Отметим, что у оккупантов проблема не только с задолженностью перед строителями, но и с самим мостом. В комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказывал, что молнии могут разрушить Керченский мост. По его словам, под воздействием молний мост теряет свои несущие качества.

Ему уже давно предрекают незавидную судьбу. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар уверен, что Керченский мост долго не простоит и назвал главную проблему.

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