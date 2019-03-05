Строительство Керченского моста: у россиян случилось новое ЧП

У оккупантов возникли проблемы при строительстве вблизи населенного пункта Багерово

Фото: Крымский мост

Строительство Керченского моста: у россиян случилось новое ЧП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e45/0b3/5c7e450b3dba9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e45/0b3/5c7e450b3dba9.jpg 2019-03-05T11:47:00+02:00 Крым У оккупантов возникли проблемы при строительстве вблизи населенного пункта Багерово

У россиян продолжается головная боль из-за Керченского моста. На строительстве образовалась новая проблема – были повреждены водопроводные трубы.

Об этом сообщает сайт Керчь.ИНФО.

На одном из участков строительства в поселке Багерово продолжается строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту – повсюду видны разрытые траншеи, на которых в данный момент ведутся работы по замене водовода.

Как рассказали журналистам жители поселка, во время строительных работ были повреждены водопроводные трубы, которые теперь нужно менять новыми. Ранее таким же образом на этом участке был поврежден газопровод, и была проведена соответствующая замена газовых сетей.

Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.

В том же месяце снегопад обрушил искусственно созданные насыпи на Крымском мосту. Очевидцы происшествия отмечали, что рабочие с помощью спецтехники убирали землю, пытаясь устранить последствия непогоды.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.

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