Суд арестовал 65 российских самолетов за незаконные полеты в Крым

Начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом

Суд наложил арест на 65 самолетов российских компаний, которые незаконно осуществляли полеты в оккупированный Россией Крым. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

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"Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и правил международных полетов. Сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", – написала она.

В прокуратуре напомнили, что, начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.

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"Несмотря на это, установлены около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный полуострова, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, ЕС на полгода продлил "крымские" санкции против России.

О правилах въезда в Крым смотрите в сюжете:

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

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