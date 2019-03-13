Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда"

Сегодня, 16:46

Ловить его могут целый месяц

Фото: krymr.com
Фото: krymr.com.
Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0fe/dca/5c50fedcac5da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0fe/dca/5c50fedcac5da.jpg Крым Ловить его могут целый месяц

Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов постановил обеспечить явкукапитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенкона следующее судебное заседание путем "принудительного привода"​.

Соответствующее решение принято 13 марта, сообщают Крым.Реалии.

"Учитывая, что обвиняемый не явился, причины не сообщил, его необходимо доставить путем "принудительного привода", – объявил Радионов.

Во время судебного заседания сторона обвинения ходатайствовала о "задержании с целью привода" и изменении меры пресечения Владимиру Горбенко на содержание под стражей.

Как пояснили представители Прокуратуры АРК, Горбенко может "осуществлять незаконные действия по вылову рыбы на фирму, которая незаконно зарегистрирована по российскому законодательству в Крыму". Сторона обвинения также уверена, что Горбенко знал о сегодняшнем судебном заседании.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Александр Руденко заявил, что прокуратура сделала недостаточно для того, чтобы уведомить Горбенко.

Суд отклонил ходатайства прокурора и постановил обеспечить явку подозреваемого "принудительным приводом". По словам, судьи Родионова, прокуратура не предоставила достаточное количество доказательств для их удовлетворения.

Следующее судебное заседание должно состояться 13 апреля.

Как сообщалось, 11 февраля Горбенко заявил, что вернулся в Керчь, утверждая, что выехал в Крым через пункт пропуска "Чаплынка" где "предъявил российский паспорт".

В Госпогранслужбе Украины в ответ заявили, что Горбенко не пересекал КПВВ на границе с Россией и админграницу с аннексированным Крымом.​

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта 2018 года украинский суд арестовал судно.

Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. Позднее его освободили из-под ареста, но запретили посещать Крым.

В августе 2018 года Прокуратура АРК завершила досудебное расследование в отношении капитана судна "Норд".

Как сообщалось, в Киеве из суда сбежал подозреваемый в убийстве.

Ранее из здания Днепропетровского областного апелляционного судагруппа подследственных совершила вооруженный побег.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, суд, капитан, Норд, Владимир Горбенко

Вы сейчас просматриваете новость " Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда"". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганской области будут судить членов группировки, похищавшей людей

Сегодня, 16:24

По данным следствия, в 2014 году похитители лишили свободы шесть человек

В Киеве обстреляли здание суда

Вчера, 14:10

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Супружеская пара из России записала видео перед гибелью

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

В Киеве собрались сносить жилой комплекс, в котором живут люди

Разрушения на Крымском мосту: фото и подробности

MARUV получила награду в России

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью