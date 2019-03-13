Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда"

Ловить его могут целый месяц

Фото: krymr.com.

Суд обязал доставить в Киев сбежавшего в Крым капитана "Норда" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0fe/dca/5c50fedcac5da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0fe/dca/5c50fedcac5da.jpg 2019-03-13T16:46:00+02:00 Крым Ловить его могут целый месяц

Судья Оболонского районного суда Киева Сергей Родионов постановил обеспечить явкукапитана керченского судна "Норд" Владимира Горбенкона следующее судебное заседание путем "принудительного привода"​.

Соответствующее решение принято 13 марта, сообщают Крым.Реалии.

"Учитывая, что обвиняемый не явился, причины не сообщил, его необходимо доставить путем "принудительного привода", – объявил Радионов.

Во время судебного заседания сторона обвинения ходатайствовала о "задержании с целью привода" и изменении меры пресечения Владимиру Горбенко на содержание под стражей.

Как пояснили представители Прокуратуры АРК, Горбенко может "осуществлять незаконные действия по вылову рыбы на фирму, которая незаконно зарегистрирована по российскому законодательству в Крыму". Сторона обвинения также уверена, что Горбенко знал о сегодняшнем судебном заседании.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Александр Руденко заявил, что прокуратура сделала недостаточно для того, чтобы уведомить Горбенко.

Суд отклонил ходатайства прокурора и постановил обеспечить явку подозреваемого "принудительным приводом". По словам, судьи Родионова, прокуратура не предоставила достаточное количество доказательств для их удовлетворения.

Следующее судебное заседание должно состояться 13 апреля.

Как сообщалось, 11 февраля Горбенко заявил, что вернулся в Керчь, утверждая, что выехал в Крым через пункт пропуска "Чаплынка" где "предъявил российский паспорт".

В Госпогранслужбе Украины в ответ заявили, что Горбенко не пересекал КПВВ на границе с Россией и админграницу с аннексированным Крымом.​

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно из аннексированного Крыма под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта 2018 года украинский суд арестовал судно.

Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. Позднее его освободили из-под ареста, но запретили посещать Крым.

В августе 2018 года Прокуратура АРК завершила досудебное расследование в отношении капитана судна "Норд".

Как сообщалось, в Киеве из суда сбежал подозреваемый в убийстве.

Ранее из здания Днепропетровского областного апелляционного судагруппа подследственных совершила вооруженный побег.

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