"Суд" оккупантов в Симферополе арестовал 23 задержанных крымских татар до середины мая

Арестованным может грозить пожизненное заключения

Фото: Facebook Anton Naumliuk.

"Суд" оккупантов в Симферополе арестовал 23 задержанных крымских татар до середины мая //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg 2019-03-28T21:50:31+02:00 Крым Арестованным может грозить пожизненное заключения

Подконтрольный российским оккупантам Киевский райсуд Симферополя на заседаниях 27-28 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 жителей Крыма, задержанных ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Все арестованы до 15 мая", – сообщил российскому "Интерфаксу" осведомленный источник.

В среду, 23 марта, были заключены под стражу девять человек. Остальные – на закрытых заседаниях суда в четверг.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Сияр Панич, пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 – от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 – от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Сообщалось, что Лондон обеспокоен притеснениями и массовыми задержаниями крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове и требует немедленно их освободить .

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Суд" оккупантов в Симферополе арестовал 23 задержанных крымских татар до середины мая". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.