"Суд" оккупантов в Симферополе арестовал 23 задержанных крымских татар до середины мая
Арестованным может грозить пожизненное заключения
Подконтрольный российским оккупантам Киевский райсуд Симферополя на заседаниях 27-28 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 23 жителей Крыма, задержанных ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".
"Все арестованы до 15 мая", – сообщил российскому "Интерфаксу" осведомленный источник.
В среду, 23 марта, были заключены под стражу девять человек. Остальные – на закрытых заседаниях суда в четверг.
Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Сияр Панич, пятерым обвиняемым вменяют часть 1 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по части 2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).
Согласно УК России, санкция ч. 1 ст. 205.5 – от 15 до 20 лет лишение свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст. 205.5 – от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Сообщалось, что Лондон обеспокоен притеснениями и массовыми задержаниями крымских татар на оккупированном Россией Крымском полуострове и требует немедленно их освободить .
Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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