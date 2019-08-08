В оккупированном Крыму продлили арест тяжелобольного украинца

Содержание крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в СИЗО продлили еще на месяц

Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода

В оккупированном Крыму продлили незаконное заключение крымскотараского активиста Эдема Бекирова.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Соответствующее решение было принято на судебном заседании т.наз."судьей Верховного суда Крыма" Михаилом Соболюком 8 августа. Он распорядился продлить содержание Бекирова в СИЗО до 11 сентября.

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Напомним, что Бекиров является одним из крымскотатарских активистов в поселке Новоалексеевка, а его жена Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа.

Он был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось, что его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Мы также писали, что Бекиров является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось:

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