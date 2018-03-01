Суд разрешил начать расследование по преступлениям Поклонской в Крыму

Сегодня, 16:08

Ее среди прочего подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Наталья Поклонская. Фото из открытых источников
Наталья Поклонская. Фото из открытых источников

Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего т.н. "прокурора" оккупированного Крыма, "депутата" Госдумы РФ Натальи Поклонской. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что Печерский районный суд Киева 20 сентября 2017 года удовлетворил соответствующее ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела Управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины.

Таким образом, было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Н.Поклонской по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.1 ст.109 (соучастие в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), ч.4 ст.28 ч.3 ст.110 (соучастие в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей), ч.1 ст.111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

"28 февраля 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года", – говорится в сообщении суда.

Ранее Наталья Поклонская заявила, что не получала никаких документов от Генеральной прокуратуры относительно уголовных производств против нее.

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014-го была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Ранее сообщалось, что ГПУ вызывает Поклонскую для вручения подозрения.
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