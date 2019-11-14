Свиньи, медведи, львы и тигры: оккупанты уничтожат десятки обитателей зоопарков Крыма

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Руководитель двух крымских зоопарков – "Тайган" под Белогорском и ялтинской "Сказки" – планирует резко сократить популяцию многих хищных зверей.

Бизнесмен Олег Зубков, против которого оккупанты открыли уголовное дело, сообщил о намерении снизить численность бурых медведей с 40 до 10 или 12, чтобы, таким образом, "оптимизировать коллекцию". При этом, если животных никто не заберет, их усыпят либо застрелят.

Принадлежащие Зубкову зоопарки уже уничтожили несколько десятков вьетнамских свиней. В дальнейшем, кроме медведей, такая же судьба может постичь львов и тигров.

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Предприниматель объясняет такую тенденцию многочисленными проверками, которые оккупационные власти Крыма устраивают его зоопаркам, выписывая крупные штрафы.

Стоит отметить, что "Тайган" и "Сказка" были открыты до незаконной оккупации полуострова Россией. В совокупности в обоих питомниках живут более 4 тысяч животных.

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В свое время, Зубков поддержал незаконную аннексию Крыма Россией, но российские власти не оформляют документы на земельные участки, где находятся его зоопарки.

Напомним, что минувшее лето было чрезвычайно жарким, поэтому обитателей Черкасского зоопарка спасали мясным мороженым, душем три раза в день и замороженными фруктами.

Кроме того, сообщалось, что в Луцке зоопарк нуждается в помощи – тут не хватает места для новых жителей.

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