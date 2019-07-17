Свыше 50 человек отравились в лагере Евпатории

Пострадали дети, приехавшие из Казани

В Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека. Среди них – 49 детей, отдыхавших в лагере "Лучистом" села Заозерное под Евпаторией, а также пятеро сотрудников лагеря.

Об этом сообщил замглавы российской администрации Евпатории Валерий Батюк, передают Крым Реалии.

По словам Батюка, в городе создан оперативный штаб, который он же возглавляет. Батюк также сообщил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

"Работники пищеблока (в лагере –​ КР) отстранены до предоставления документов (о качестве предоставляемых ими услуг –​ КР)", – сказал замглавы оккупационной горадминистрации.

Чиновник сообщил, что в среду дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина. "Есть два момента: это вирусная история и пищевое отравление. Но сегодня не хотелось бы делать поспешных выводов", – добавил Батюк.

Пострадавшие от отравления дети приехали на отдых в Крым из Казани, их возраст – от семи до 17 лет.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в детском лагере в Одесской области.

Также мы сообщали об отравлении на свадьбе в Ровенской области.

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