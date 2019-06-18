Сын экс-мэра Феодосии пытался продать картину Айвазовского ради наркотиков

Сын-наркоман – горе в семье

Картина, похищенная сыном экс-мэра Феодосии.

Дмитрий Шайдеров, сын бывшего мэра Феодосии Владимира Шайдерова, похитил из отчего дома авторскую копию картины Айвазовского "Море. Коктебельская бухта" и отнёс её в городской магазин "Антикварочка".

Как сообщает ForPost, вырученные за картину 600 тысяч рублей 36-летний вор планировал потратить на наркотики.

О пропаже картины заявила мать вора, которая владеет несколькими гостиницами, и это не первый подобный случай в семье. В мае молодой человек похитил у матери золотую цепочку и крестик, а также двое наручных часов на сумму 956 тысяч рублей. Часть вещей сын Шайдерова сдал в феодосийский ломбард. На выемку похищенного подготовлены ходатайства в суд; картину же из антикварного магазина уже вернули.

Дмитрию грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится в реабилитационном центре Евпатории и лечится от наркозависимости.

Владимир Шайдеров был мэром Феодосии с 1998 по 2008 год. Он скончался в прямо на футбольном поле в 2008 году в возрасте 51 года.

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