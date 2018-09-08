Тараканы, грязь и мусор: в сети появились фото лагерей для эвакуированных детей из Армянска

Сегодня, 04:30

Уехавшие готовы были мириться с недостатками, лишь бы находиться подальше от пораженного химией города


Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Ситуация с химической катастрофой в крымском Армянске снова ударила по детям, эвакуированным из города республиканского подчинения на севере Крыма в глубинные районы оккупированного полуострова.

В сети появились многочисленные фото лагеря им. Гагарина в Евпатории и санатория "Голубая волна" в Саках, куда вывезли детей. В номерах – тараканы, пыль, грязь и мусор. Постели – грязные, матрацы – рваные. Однако эвакуированные готовы были мириться и с этими вопиющими недостатками, лишь бы находиться подальше от Армянска.

"Здесь сумку страшно на пол положить, не говоря уже о ребенке, которому 1.9 лет! Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет! Напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста?! Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, облеванными стенами, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом! Радует, что постельное взяли!", — написала Юлия Гирич в группе "Черный список Армянска-Красноперекопска" во "ВКонтакте".

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Позже появилась информация о том, что эвакуированных переселили другой в корпус лагеря им. Гагарина с более комфортабельными условиями.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после химической катастрофы в Крыму ждут кислотных дождей. Крымчан по телефону предупреждают об опасности, которую несут кислотные дожди.

Также выяснилось, что от химической катастрофы в Крыму пострадал еще один город. Ситуация в Красноперекопске оказалась такой же, как и в Армянске.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму
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Источник:

"Сегодня"

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