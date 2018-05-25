Тайное переселение россиян в Крым: Джемилев назвал реальные цифры

Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Укринформу".

"Наши соотечественники, которые приезжали из Крыма, говорят о том, что на самом деле их больше. Предполагается, что речь идет о 850 тыс. (россиян, – ред.) и до миллиона переселенцев", – сообщил он.

По его словам российские власти завозят в Крым людей в большом количестве, но делается это тайно.

"Но это скрывается как военная тайна, потому что они прекрасно понимают, что это преступление", – добавил он.

Ранее Мустафа Джемилев сообщил, что Россия действительно разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, что подтвердили даже в Москве. Кремлю полуостров нужен исключительно в качестве военной базы.

Напомним, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что решение президента РФ Владимира Путина передать захваченный в Крыму феодосийский завод "Море" корпорации "Ростех", которая управляет большей частью российского ВПК, приведет к ужесточению санкций против полуострова.