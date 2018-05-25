Тайное переселение россиян в Крым: Джемилев назвал реальные цифры

Сегодня, 19:52

Российские власти скрывают переселинеие, поскольку понимают, что это преступление

Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua
Мустафа Джемилев. Фото: muftiyat.com.ua

Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает "Укринформу".

"Наши соотечественники, которые приезжали из Крыма, говорят о том, что на самом деле их больше. Предполагается, что речь идет о 850 тыс. (россиян, – ред.) и до миллиона переселенцев", – сообщил он.

По его словам российские власти завозят в Крым людей в большом количестве, но делается это тайно.

"Но это скрывается как военная тайна, потому что они прекрасно понимают, что это преступление", – добавил он.

Ранее Мустафа Джемилев сообщил, что Россия действительно разместила в оккупированном Крыму ядерное оружие, что подтвердили даже в Москве. Кремлю полуостров нужен исключительно в качестве военной базы.

Напомним, народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что решение президента РФ Владимира Путина передать захваченный в Крыму феодосийский завод "Море" корпорации "Ростех", которая управляет большей частью российского ВПК, приведет к ужесточению санкций против полуострова.
Россия, Крым, джемилев

Вы сейчас просматриваете новость "Тайное переселение россиян в Крым: Джемилев назвал реальные цифры". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ядерное оружие РФ. Фото: facebook.com/rvsn.press

Джемилев: В Москве подтвердили – Россия завезла в Крым ядерное оружие

Сегодня, 16:46

Политик рассказал, сколько там находится боеголовок и где они размещены

Крым

RQ-4A Global Hawk ВВС США. Фото: huntsmanblog.ru

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Сегодня, 13:27

летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил не менее четырех разведывательных пролетов
Загрузка...

Украина

Архивное фото

СБУ разоблачила дельцов, продававших авиабилеты в Крым из России

Сегодня, 10:25

Контрразведчики перекрыли канал продажи билетов из России в Крым и обратно

Крым

Дмитрий Тымчук. Фото: facebook.com/dmitry.tymchuk

Тымчук рассказал, почему Крыму грозит усиление международной блокады

Вчера, 13:53

Крым все больше вовлекается в обслуживание российских военных авантюр, отметил нардеп

Россия

Рыбаков задержали в Азовском море. Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Украинским рыбакам в России грозит пять лет тюрьмы

Вчера, 12:27

Двоих рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники, когда они на моторной лодке подошли к установленным ставным сетям

Крым

Фото: gettyimages

В Крыму оккупанты бросили на дороге похищенного делегата Курултая

Вчера, 11:47

Оккупанты бросили посреди дороги похищенного делегата крымскотатарского Курултая

Крым

Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Силовики оккупантов в Симферополе избили делегата Курултая крымских татар

23 Мая, 21:03

Российские силовики избили похищенного делегата Курултая крымских татар

Крым

Фото: Twitter

В Крыму оккупанты уничтожают вековые деревья из Красной книги: соцсети негодуют

23 Мая, 11:03

В санатории на Южном берегу Крыма оккупанты пилят редчайшие можжевельники, чтобы построить коттеджи
Загрузка...