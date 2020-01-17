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Током и огнем: крымский правозащитник рассказал, как его пытала ФСБ

17 января, 10:21

Российские силовики издевались над мужчиной, выбивая из него признания

Юнус Машарипов. Фото: "Крым. Реалии"

Юнус Машарипов. Фото: "Крым. Реалии"

Крымского правозащитника Юнуса Машарипова, которого российские власти обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, пытали сотрудники ФСБ. Об этом мужчина заявил на заседании подконтрольного России Ялтинского городского суда 16 января, сообщает "Крым Реалии".

"Юнус рассказал о пытках, которые применялись к нему. Он сказал, что сотрудники ФСБ пытали его током, открытым огнем, издеваясь над ним, выбивая признательные показания. Потом они взяли генетический материал, никак не оформив это процессуально. И потом генетический материал оказался на взрывчатке", – рассказал адвокат Машарипова Алексей Ладин.

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Адвокат отметил, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Там был допрошен Машарипов, а также двое оперативников ФСБ. Также он рассказал о противоречии в протоколе осмотра места преступления.

"Люди идут осматривать схрон со взрывчаткой, то есть должны присутствовать меры безопасности, взрывотехник. А они пошли вместе с представителями общественности, вскрыли гараж, достали там все детонаторы, взрывчатку. Вскрывали гараж кувалдой, то есть зная, что там якобы есть взрывчатка, которая может взорваться, кувалдой вскрывали дверь гаража. По словам Юнуса, специалист-взрывотехник был, но он стоял и снимал все на камеру", – отметил адвокат.

Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Украины призвали усилить давление на Россию для прекращения нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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