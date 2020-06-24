Толпа без масок и ветераны по спискам: в Крыму оккупанты провели парад

В оккупированном Крыму 24 июня провели военный парад в честь 75-й годовщины Победы. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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В Симферополе зрителям измеряли температуру и проводили досмотр вещей. Людям раздали флажки с надписью "75 победа!" и защитные маски. Однако большинство людей либо не надевали маски, либо спускали их на подбородок.

Безопасная дистанция также не соблюдалась. Собравшиеся люди стояли в несколько рядов вплотную друг к другу. Среди зрителей было много пожилых людей. На место проведения парада привезли ветеранов, но и они не все с масками.

В Керчи также провели российский военный парад. Людей пропускали через рамки металлодетекторов, оккупанты проверяли наличие масок.

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На улице Кирова, где проходил парад, оборудовали два входа. На одну сторону улицы пропускали зрителей, на другую – ветеранов и прессу, при этом ветераны проходили исключительно по спискам и при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Множество людей после прохождения рамок снимали маски и игнорировали социальную дистанцию. На парад жители также приводили детей. Улица Кирова была оцеплена оккупационной полицией и Росгвардией.

Отметим, что в Крыму увеличивается количество зараженных коронавирусом. Как сообщает издание, за прошлые сутки, 23 июня, на оккупированном полуострове подтверждено восемь новых случаев заболевания. Всего по данным местных т.н. "властей", зарегистрирован 631 случай коронавирусной инфекции.

Напомним, что военный парад также провели в Москве на Красной площади. Ранее мы рассказывали, кто приехал "поздравить" Путина.

Впрочем, политолог Дмитрий Орешкин считает, что парад останется без внимания мировой общественности.

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