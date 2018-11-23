Трагедия в Керчи: из больниц оккупированного Крыма выписали всех пострадавших

Вчера, 00:22

17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой

Sledkom.ru
Sledkom.ru

Из больниц оккупированного Россией Крыма выписали всех пострадавших в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи.

Об этом сообщил так называемый "замминистра здравоохранения" оккупированного полуострова Николай Деркач.

По его словам, несколько пострадавших еще лечатся в больницах Москвы и Краснодара.

Ранее сайту "Сегодня" некоторые эксперты объясняли, почему теракт в Керчи мог быть результатом разборок между спецслужбами России.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. "Керченским стрелком" был объявлен студент четвертого курса, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено в библиотеке колледжа.       

В ходе расследования массового убийства в керченском колледже, когда погибли 20 человек, следователи пришли к окончательному выводу, что убийца действовал в одиночку. О выводах следствия в оккупированном Крыму сообщили в Следственном комитете России.

Больше читайте в материале "Сегодня": Теракт в Керчи: все подробности стрельбы и взрыва в колледже, фото и видео.
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Источник:

ТАСС

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