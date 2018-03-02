Трагедия в оккупированном Крыму: мать с ребенком разбились в лифте

ЧП произошло в одной из многоэтажек Симферополя

В оккупированном Крыму погибла мать с маленьким ребенком. Об этом сообщает Следком РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла на ул. Балаклавской в Симферополе.

В свою очередь крымский активист Александр Талипов рассказал, что ЧП произошло сегодня, 2 марта, в одной из девятиэтажек.

"Женщина и шестимесячный ребенок погибли. Лифт застрял между этажами, при попытке открыть двери жильцами он рухнул", – сообщил Талипов.

Он также добавил, что дом, в котором произошел инцидент, был построен в 1993 году.

Как сообщалось, в Луцке до сих пор не работает более полусотни аварийных лифтов, которые остановили на ремонт после трагедии, когда один из подъемников раздавил молодую женщину. Остановленные лифты опечатали, и обещали запустить еще до Нового года. Но большинство так и стоят неотремонтированными.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные пристроили лифт к фасаду исторического памятника. Скандал приобрел особый размах после того, как фото подъемника разместили в соцсетях. Жители напуганы, потому что считают, что конструкция может разрушить стену и фундамент дома.