Туристов выживают из Тихой бухты в Крыму: ландшафтный парк хотят приватизировать

Как рассказали туристы из Москвы, неизвестные фотографируют номера автомобилей, а через полгода присылают протоколы

В оккупированном Крыму туристов выживают из Тихой бухты. Там установили новые правила для отдыхающих с палатками. Всех, кто приехал на машине, штрафуют. Туристы связывают это с желанием приватизировать ландшафтный парк. Журналисты "Крым.Реалии" пообщались с любителями "дикого" туризма в Тихой бухте. Детали – в материале "Радио Свобода".

Тихую бухту называли раем для "диких" туристов. Там были песчаные пляжи, чистое море и развлечения для экстремалов. Но после оккупации Крыма Россией с каждым годом отдыхать в палатках приезжает все меньше людей.

Юрий из Беларуси ездит сюда 14 лет. Жалуется, что в последнее время тут для отдыхающих установили непонятные правила.

"Грозят, что, если вы не уедете отсюда сами, мы будем вас эвакуировать. Непонятно почему. Потому что типа трейлер. У них есть расценки за палатку, а за трейлер у них нету прейскуранта. Они считают, что это транспортное средство", – жалуется турист.

На въезде табличка: "Проезд транспортным средствам запрещен", но без автомобиля в бухту не добраться. Парковаться разрешают не ближе, чем в 500 метрах от моря, а стоянку для авто сделали как раз в запрещенной для этого зоне. То есть, правила для отдыхающих установили такие, что выполнить их невозможно.

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"Ну, где еще оставить машину: в лесу, в горах, и идти пешком с семьей? Тоже не вариант. Это человека нервирует: возможность стать резко нарушителем и влететь на три с половиной тысячи", – сетует турист из Санкт-Петербурга Александр.

При этом о штрафе отдыхающий может узнать уже по возвращении домой.

Как рассказали нам туристы из Москвы, по бухте ходят люди, которые не представляются, и фотографируют номера автомобилей, а через полгода присылают протоколы.

"Они сфотографировали номера в июле месяце, а штраф прислали в феврале. По закону, они должны предупредить и человек должен развернуться и уехать. Но они делают по-другому: когда все отходят от машины, они фотографируют, а внизу пишут, что человек отказался от дачи показаний", – рассказывают туристы из Москвы.

Уточняем правила парковки у охраны, но ответ не вносит ясности.

"Да черт его знает, буду штрафовать или нет. Я тебе скажу, я здесь первый день и последний день", – отвечает охранник.

Туристы подозревают, что неудобства им создают для того, чтобы вытеснить отсюда отдыхающих и застроить земли. Неподалеку, в Коктебеле, у российского пропагандиста Дмитрия Киселева – дача. И еще год назад он заявлял, что видит тут поле для гольфа вместо кемпингов.

Очень много ходит слухов. Кто-то говорил, что жена Аксенова хотела забрать себе Тихую бухту. Потом говорили, что Киселев хочет действительно организовать гольф-клуб. Теперь говорят, что какая-то питерская мафия хочет забрать себе Тихую бухту.

Впрочем, пока реальных шагов для приватизации Тихой бухты предпринято не было. Это место уникальное. На холмах цветут растения, занесенные в Красную книгу, и море – всегда спокойное.

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