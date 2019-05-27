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Тяжелобольному Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест

27 мая, 22:08

По словам адвоката, следствие находится на стадии завершения

Фото: Крымская солидарность / Facebook
Фото: Крымская солидарность / Facebook.

Российский следователь предложил обвиняемому в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову признать вину в обмен на изменение меры пресечения из содержания в СИЗО на домашний арест. Об сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, передает "Крым. Реалии".

"Во время ознакомления защиты с экспертизами, следователь в очередной раз предложил Бекирову признать вину. Если признаешь вину – сразу домашний арест. Эдем-ага повторил, что он не делал того, что ему говорят, и вообще никогда в жизни такого количества боеприпасов не видел. Я, как адвокат, спросил следователя, что будет дальше после признания вины? Простого признания недостаточно же. Далее они потребуют назвать фамилии наших лидеров как заказчиков", - пояснил Велиляев.

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Отмечается, что судебное заседание по ходатайству обвинения продолжить Бекирову срок содержания в СИЗО запланировано на начало июня. По словам адвоката, следствие находится на стадии завершения, однако следователь намеренно затягивает следственные мероприятия, чтобы были основания для продолжения ареста.

"Срок в СИЗО подходит к концу – никакие следственные мероприятия следователь не проводит, процесс затягивается. Надеюсь, на этот раз суд нас услышит и переведет Эдема-агу под домашний арест. Защита со своей стороны делает для этого все необходимые действия", – отметил Велиляев.

Сейчас публичных комментариев от следователя по делу Бекирова нет.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.


Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.

В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.

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Тег Крым, вина, следователь, признание, домашний арест, политзаключенный, Бекиров

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