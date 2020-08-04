У берегов Крыма заметили гигантских медуз (фото)

Огромных морских обитателей заметили недалеко от Керчи

В оккупированном Крыму, где ранее людей с пляжа прогонял охранник с нагайкой, на берегу Азовского моря заметили огромных медуз.

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Об этом рассказала в своем Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

На опубликованных снимках запечатлели огромных медуз, одну из которых держит в руках человек, причем морская обитательница достигает локтя.

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На другом фото стая огромных медуз лежит на песке у воды.

При этом в подписи к снимку автор добавляет, что такая картина наблюдалась на побережье недалеко от Керчи.

Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно борются с морскими обитателями, которых выбрасывает на берег. Местные жители вытаскивают медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозят их подальше на тачках.

Также напомним, что в Азовском море некоторые медузы достигают больших размеров – их купол может превышать полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

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Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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