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У берегов оккупированного Крыма спасли туристов

Сегодня, 18:35

Помощь первой группе молодых людей оказали в районе Коктебеля, а второй – у поселка Понизовка

/ Фото: Pixabay

В Черном море у берегов оккупированного Крыма, админграницу с которым в Херсонской области за месяц пересекли почти 350 тыс. человек, спасли 11 человек. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на крымских спасателей.

Первый звонок в службу спасения поступил вечером 9 августа: в районе Коктебеля группу молодых людей из пяти человек в возрасте 19-20 лет на катамаране унесло в открытое море, самостоятельно доплыть до берега и преодолеть расстояние около 800 метров они не могли.

Группа спасателей на гидроцикле доставила их на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

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Еще один звонок спасателям поступил в тот же день с просьбой о помощи из-за разрыва троса руля на парусной моторной яхте в акватории Черного моря в районе поселка Понизовка, в 150 метрах от берега.

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

К месту происшествия был направлен катер, который взял яхту на буксир и доставил на базу. Спасенным туристам медпомощь также не понадобилась, отметили спасатели.

Новости "Сегодня" сообщали, что в оккупированном Севастополе закрыли два городских пляжа, так как при отборе проб воды были выявлены холерные вибрионы.

Мы также писали, что в крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха:

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Крым Черное море спасение

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