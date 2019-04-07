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У побережья Крыма произошло землетрясение

Сегодня, 23:45

Магнитуда составила 3,8 баллов

Фото из открытых источников.
Фото из открытых источников..
У побережья Крыма произошло землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/40a/7ca/5c440a7ca5660.jpg Крым Магнитуда составила 3,8 баллов

В акватории Черного моря у берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки на глубине 10 км произошли в субботу, 6 апреля, в первой половине дня. Их зафиксировали у восточного побережья полуострова. Магнитуда составила 3,8 баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

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Тег Крым, землетрясение, толчки, магнитуда

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