У побережья Крыма произошло землетрясение
Магнитуда составила 3,8 баллов
В акватории Черного моря у берегов аннексированного Крыма произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки на глубине 10 км произошли в субботу, 6 апреля, в первой половине дня. Их зафиксировали у восточного побережья полуострова. Магнитуда составила 3,8 баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 4,4 произошло в южной части Тайваня. Эпицентр находился на территории уезда Пиндун, а очаг залегал на глубине 15,5 км. Колебания почвы также ощущались в городе Гаосюн, в уездах Тайнань, Цзяи, Юньлинь. Данные о пострадавших и ущербе не поступали.
Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:
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