У Путина назвали нового "куратора" оккупированного Крыма

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В Кремле новым "куратором" оккупированного Крыма назначили вице-премьер-министра Марата Хуснуллина.

В его обязанности будет входить развитие полуострова, а также Калининградской области, и сотрудничество с сепаратистскими регионами Грузии – Абхазией и Южной Осетией, сообщает "Радио Свобода".

Документ о его обязанностях был опубликован на сайте российского правительства вечером 28 января. В нем указано, что Хуснуллин отвечает за "разработки и реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития" Крыма и Севастополя.

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Отметим, что 21 января Владимир Путин назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого чиновник был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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Ранее куратором развития Крыма и Севастополя был вице-премьер России Дмитрий Козак, которого назначили заместителем руководителя администрации президента РФ. Также Козака называют "куратором" оккупированных регионов Донбасса.

Напомним, 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

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