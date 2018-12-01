У столкнувшихся в Керченском проливе судов возникли новые проблемы

Сегодня, 12:45

Судно "Azov Concord", скорее всего, село на мель

Фото: Fleetmon
Фото: Fleetmon

Одно из столкнувшихся в Керченском проливе суден стоит в опасной близости к берегу и, скорее всего, село на мель. Об этом сообщает Керчь.ФМ.

"Azov Concord" стоит в опасной близости к берегу, на глубине 2-3 метра. С учетом его осадки 3.3 метра, и с учетом волны как минимум 1 метр – он вполне мог сесть на мель", – говорится в сообщении.

Местоположение  "Lady Maria" на 10 часов утра 1 декабря 2018 года.

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Местоположение "Azov Concord" на 10 часов утра 1 декабря 2018 года.

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Глубина, на которой стоит "Azov Concord" по информации Google Earth.

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Как сообщалось, 30 ноября в Керченском проливе столкнулись два грузовых иностранных судна, направлявшихся в Азовское море из порта Констанца в Румынии. Сообщается, что они оба ждали разрешения на транзит через пролив. У грузового корабля "Lady Maria" в результате инцидента повредился винт двигателя, а Azov Concord потерял якорь с цепью.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
азовское море, Керченский пролив, проблемы, столкновения , суда

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