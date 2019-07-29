/ Фото: Мила Князьская-Ханова

У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым Зеленюк Кристина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 2019-07-29T08:54:00+03:00 Крым Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в первой части интервью для сайта "Сегодня" рассказал, почему закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно существенно менять, и как модернизируют КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Во второй части итервью Антон Кориневич рассказао, в частности, о том, при каких условиях Украина может возобновить поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Напомним, что, по подсчетам экспертов, питьевая вода в оккупированном Крыму должна была закончится еще в мае 2019 года. Но поскольку правдивой информации из оккупированных территорий не поступает, на данный момент не известно, как обстоят дела на сегодняшний день.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом": интервью с представителем президента".

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