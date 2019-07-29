Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым

Сегодня, 08:54

Зеленюк Кристина

Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

У Зеленского рассказали, могут ли восстановить поставку воды в оккупированный Крым https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Крым Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич в первой части интервью для сайта "Сегодня" рассказал, почему закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно существенно менять, и как модернизируют КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Во второй части итервью Антон Кориневич рассказао, в частности, о том, при каких условиях Украина может возобновить поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", – отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Напомним, что, по подсчетам экспертов, питьевая вода в оккупированном Крыму должна была закончится еще в мае 2019 года. Но поскольку правдивой информации из оккупированных территорий не поступает, на данный момент не известно, как обстоят дела на сегодняшний день.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Мы должны работать с международными партнерами по возврату контроля над Крымом": интервью с представителем президента".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

интервью Крым энергоснабжение питьевая вода представитель Кориневич

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске
Фаны раскритиковали Бузову на «Славянском базаре» в Витебске

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Крыму под Алуштой катер отрезал ногу мужчине
В Крыму под Алуштой катер отрезал ногу мужчинеКрым
Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды
Украину снова зальют дожди: синоптики рассказали, где ждать непогодыУкраина
Самолеты американских ВВС провели разведку у берегов Крыма
Самолеты американских ВВС провели разведку у берегов КрымаСША