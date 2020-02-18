"Убивали котов": ФСБ заявила, что двое подростков готовили теракты в Керчи

В российской спецслужбе утверждают, что у задержанных нашли взрывчатые вещества

Фото: ФСБ

Федеральная служба безопасности России сообщила, что якобы выявила в оккупированной Россией Керчи двух подростков, которые, по мнению российской спецслужбы, являются поклонниками "керченского стрелка" и готовили теракты в образовательных учреждениях.

"ФСБ в городе Керчь (оккупирован Россией с 2014 года, – Ред.) пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.

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В частности, на опубликованном видео в ходе допроса подозреваемые рассказывают, что на именно на котах готовились к убийствам психологически – "одного подожгли растворителем, другого в стенку кинули, третьему по голове дали".

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Обыск ФСБ. Источник: t.me/breakingmash

Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство – студенты колледжа. 11 жертв были несовершеннолетними.

В то же время многие эксперты заподозрили причастность России к теракту. Также стали появляться любопытные странности в этом массовом убийстве. Так, например,российский политик рассказал о странных нестыковках бойни в Керчи. Полковник запаса ФСБ считает, что не может обычный парень за 15-20 минут "положить" из ружья почти 70 человек.

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