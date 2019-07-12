Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Убийство крымского татарина в Крыму: известна вероятная причина

12 июля, 15:41

Полиция задержала подозреваемого в преступлении

фото: Facebook
фото: Facebook.

Стала известна вероятная причина убийства крымского татарина Фахри Мустафаева, тело которого недавно нашли закопанным в землю. Об этом пишет Крым.Реалии.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял рассказал, что причиной убийства "могли быть деньги".

Джелял также сообщил, что предполагаемый участник убийства Фахри Мустафаева задержан полицейскими.

"Один из задержанных предполагаемых участников убийства задолжал крупную сумму денег Мустафаеву. Позавчера утром покойный созвонился с ним около 10:00 и уехал на встречу в район села Ароматное. Отец Фахри Мустафаева забеспокоился в обед, когда телефон сына был выключен. Родственники и друзья подключили полицию. Нашли тело на следующий день друзья убитого. Они решили самостоятельно поехать в поселок и все там осмотреть. Когда они приехали, то заметили свежую насыпь земли, а подойдя ближе – увидели фрагменты тела. Сразу же вызвали полицию. Предположительно, удар или выстрел, об этом точно скажет экспертиза, пришелся в затылок. На данный момент в участии в убийстве подозреваются трое, один из них человек, задолжавший Фахри", – рассказал активист.

Также, по его словам, камеры наблюдения зафиксировали автомобиль покойного в районе Севастополя.

"Во время поисков, когда начали пересматривать камеры, то заметили машину Фахри в районе Севастополя, родственники удивились, потому что Мустафаев туда не собирался. Когда рассмотрели снимок с камеры внимательно, супруга подтвердила, что за рулем не ее муж", – рассказал Джелял.

Напомним, в прошлом году в Симферополе во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения.

Кроме того, мы сообщали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег убийство, причина, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство крымского татарина в Крыму: известна вероятная причина". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтавской области полицейскому грозит пожизненный срок за покушение на убийство

Сегодня, 14:18

Мужчина взорвал гранату, пытаясь убить незнакомую ему женщину

Стала известна судьба крымских татар, задержанных у Верховного суда России

Сегодня, 08:32

Судебное разбирательство протоколов должен состояться 29 июля

На аннексированном полуострове убили крымского татарина – журналист

Сегодня, 02:24

38-летний Фахри Мустафаев пропал без вести 10 июля

В Москве отпустили полсотни задержанных под судом крымских татар

Сегодня, 00:39

По информации адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы

Гендиректор "Борисполя" о том, как приходили "люди Зеленского"

В Днепре на 11 дней отключат газ: ищите свой адрес

Европейские игры для Украины завершились сенсацией

Путин провел телефонные переговоры с Зеленским

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

Ученые нашли физический источник человеческого сознания

Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

Десна подписала лучшего бомбардира Динамо U-21

Вафельницы, которые хотят все женщины! Со скидкой в городе

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

ФК «Днепр» прекратил существование

33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за внешний вид
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь