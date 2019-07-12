Убийство крымского татарина в Крыму: известна вероятная причина

Полиция задержала подозреваемого в преступлении

фото: Facebook.

Стала известна вероятная причина убийства крымского татарина Фахри Мустафаева, тело которого недавно нашли закопанным в землю. Об этом пишет Крым.Реалии.

Крымскотатарский активист Нариман Джелял рассказал, что причиной убийства "могли быть деньги".

Джелял также сообщил, что предполагаемый участник убийства Фахри Мустафаева задержан полицейскими.

"Один из задержанных предполагаемых участников убийства задолжал крупную сумму денег Мустафаеву. Позавчера утром покойный созвонился с ним около 10:00 и уехал на встречу в район села Ароматное. Отец Фахри Мустафаева забеспокоился в обед, когда телефон сына был выключен. Родственники и друзья подключили полицию. Нашли тело на следующий день друзья убитого. Они решили самостоятельно поехать в поселок и все там осмотреть. Когда они приехали, то заметили свежую насыпь земли, а подойдя ближе – увидели фрагменты тела. Сразу же вызвали полицию. Предположительно, удар или выстрел, об этом точно скажет экспертиза, пришелся в затылок. На данный момент в участии в убийстве подозреваются трое, один из них человек, задолжавший Фахри", – рассказал активист.

Также, по его словам, камеры наблюдения зафиксировали автомобиль покойного в районе Севастополя.

"Во время поисков, когда начали пересматривать камеры, то заметили машину Фахри в районе Севастополя, родственники удивились, потому что Мустафаев туда не собирался. Когда рассмотрели снимок с камеры внимательно, супруга подтвердила, что за рулем не ее муж", – рассказал Джелял.

Напомним, в прошлом году в Симферополе во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения.

Кроме того, мы сообщали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.

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