Участие украинских граждан в организации российских выборов в Крыму грозит им тюрьмой – Прокуратура АРК

Сегодня, 16:21

Гражданам Украины, в случае участия в организации выборов в аннексированном Крыму, грозит ответственность по статье "государственная измена"

Александр Удовиченко Фото:ark.gp.gov.ua
Александр Удовиченко Фото:ark.gp.gov.ua

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает, что участие украинских граждан в организации российских выборов на полуострове грозит 15 годами лишения свободы, сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на заместителя прокурора АРК Александра Удовиченко.

"Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление", – сказал Удовиченко.

Российским гражданам, в случае их участия грозит преследование по статье о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, 18 марта, пройдут выборы президента Российской Федерации, страна-агрессор намеревается провести их в том числе и в оккупированном Крыму.

Украина исключает открытие Россией участков для голосования на выборах президента РФ в случае организации выборов на территории аннексированного Крыма. Украинские дипломаты направили в МИД России ноту протеста по поводу организации в Крыму процесса выборов президента России.
Крым, прокуратура, выборы в России

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