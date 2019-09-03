Угодья Крымского природного заповедника отдали в собственность оккупантам

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Земли Крымского природного заповедника подконтрольные Москвевласти оккупированного полуостровапередали в федеральную собственность России. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Это распоряжение приняли сегодня на заседании так называемого российского правительства Крыма.

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Отметим, что о передаче заповедника в собственность РФ стало известно в марте 2018 года. А в сентябре этого года угодья получили статус федерального, но остался в собственности Крыма.

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Напомним, мы сообщали, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму закрывают пляж "Омега" и парка Победы. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

Кроме этого, мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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