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Украина откроет пункты пропуска на админгранице с Крымом: названа дата

13 июня, 15:12

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Прибывшие из Крыма должны будут пройти самоизоляцию

В Украине работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с временно оккупированным Крымом восстановится в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Так, соответствующее решение Кабинета министров Украины содержится в постановлении от 12 июня 2020 года №480. Согласно документу, в КПВВ также должны появиться места или помещения для проведения медицинского осмотра.

В то же время люди, которые приедут из Крыма, должны пройти самоизоляцию.

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Также согласно указанному постановлению, в период действия карантина, установленного Кабмином, пограничники будут отказывать в выезде из временно оккупированной территории Украины лицам, котооые не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса" Дий вдома".

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Напомним, в Крыму намеренно искажают статистику летальности и заболеваемости COVID-19. Таким образом оккупанты хотят продолжить ослабление карантинных ограничений.

Ранее мы уже сообщали, что в Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Смотрите также, во что оккупанты превратили Крым за шесть лет аннексии:

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Крым карантин коронавирус кпп пункт пропуска самоизоляция

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