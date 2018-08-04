Украина посчитала российские суда, незаконно заходившие в порты Крыма

Суда из России незаконно использовали порты как для разгрузки, так и для стоянки

В течение июля 2018 года в порты аннексированного Крыма заходили 19 грузовых судов-нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что все суда были российскими. Всего они совершили 58 мероприятий в портах Крыма. Кроме того, еще 11 судов РФ и 1 – под флагом островов Кука, использовали крымские порты для стоянки.

Как известно, Украина закрыла морские порты в аннексированном Крыму еще в апреле 2014 года. Заход судов под иностранными флагами в закрытые порты и терминалы является нарушением норм международного права, подрывает суверенитет Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную.

Напомним, по информации МинВОТ, в порты аннексированного россиянами Крыма на протяжении мая в нарушение украинских законов заходили 16 танкеров и грузовых судов.

Ранее в украинском правительстве подсчитали, что из Крыма, оккупированного Россией, ежегодно выезжает около 2-3 тысяч местных жителей.