Украина закроет пункты пропуска на админгранице с Крымом: кого пропустят

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) до 3 апреля закрывает пункты пропуска на административной границе с оккупированным Россией Крымом в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте отмечается, что из полуострова на материковую часть страны будут пропускать украинцев и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Реклама

Въезд и выезд других категорий иностранцев будет согласовываться с МинВОТ вместе с администрацией Государственной пограничной службы. При этом с полуострова не будут пропускать лиц, которые не имеют постоянной регистрации на подконтрольной Украине территории.

Напомним, в полночь 16 марта в Украину прекратили впускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Из 230 существующих пунктов пропуска продолжат работу 123.

Кроме того, мы писали, что иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса. Они отзывают брони в отелях, авиакомпании осуществляют меньше рейсов, билеты не покупаются. Сами украинцы тоже не спешат планировать поездки за границу и переориентируются на внутренний туризм.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама