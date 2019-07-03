Украина заявила о новых нарушениях Россией морского права

Украинская делегация проинформировала государства – члены ІМО о нарушениях Москвы

Украина обратилась в IMO. Фото: facebook.com/ukraine.in.uk.

Украина заявила в Международной морской организации (ІМО) о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в оккупированном Крыму. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Великобритании в социальной сети Facebook.

"Сегодня украинская делегация проинформировала государства – члены ІМО о фактах незаконного предоставления Российским морским регистром судоходства (РМРС) судам на временно оккупированной территории Автономной республики Крым услуг конвенционного досмотра и сертификации для последующей их регистрации под флагом РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, представитель Украины и делегации 30 других стран – членов ІМО, в частности, Великобритании, Эстонии, Германии, Норвегии, США, Финляндии и Швеции призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву об освобождении незаконно захваченных украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Ранее сообщалось, что Трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Как заявила заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль, решение Трибунала является четким сигналом для России, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

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